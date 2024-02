“Una de las novedades de esta muñeca en comparación con todas las que he realizado es que los senos están muy bien esculpidos, logrando parecerse mucho a Sofía. A la vez fue complejo porque necesité mucha precisión para esto y además el material que se utiliza se seca muy rápido y se puede dañar muy fácil si no lo logro en el tiempo estipulado”, explicó Shirly.



Entre los planes de esta creadora no está comercializar esta muñeca porque, como aclaró, este arte lo hace simplemente por hobby. “Lo que me gusta es recrear personajes de la farándula y más cuando son mujeres destacadas, que Sofía fuera la productora de esta serie me motivó mucho para recrearla y que entre a mi colección de más de 300 muñecas. Lo que sí quisiera es que ella tuviera la muñeca y sepa que una artista colombiana le hizo un tributo”, concluyó.