Una radiografía oncológica de Antioquia

En el último informe de la Cuenta de Alto Costo (CAC), Antioquia superó el promedio nacional en todos los indicadores de cáncer que la incluían. Reportó 47 % más casos nuevos, 38 % más personas en seguimiento y 33 % más muertes de pacientes con la enfermedad. La década pasada ya mostraba el peso de la patología en el departamento.

Según el Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, solo entre 2008 y 2019 los casos de cáncer crecieron 64 %. Entender ese panorama empieza por saber cómo aumenta el riesgo. La oncóloga Marcela Bermúdez menciona la edad, la obesidad, el cigarrillo, los ultraprocesados y la falta de vacunación contra algunas infecciones.

Sin embargo, aclara que el cáncer también aparece en personas sanas, sin herencia ni factores de riesgo y que, en su experiencia, cada vez se ven más casos en personas con menos de 50 años de edad. Los síntomas que suelen asociarse, como la pérdida de peso, el cansancio o la debilidad, aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada.

A la dificultad de reconocer estos síntomas a tiempo se suman los mitos. Uno de los más extendidos, según la oncóloga, es el miedo a la mamografía —muchas mujeres creen que el examen puede causar un cáncer o acelerar un tumor—. Otro es dejar el tratamiento por medicinas alternativas que “no tienen la evidencia suficiente para impactar en el control del cáncer”.

Para la especialista, el tamizaje es “la puerta de entrada de un tratamiento eficiente”. Se trata de exámenes periódicos en personas sin síntomas, que buscan el cáncer, o lesiones que pueden convertirse en él, cuando aún es tratable. La Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud obliga a las EPS y prestadores a ofrecer mamografía, prueba de próstata y prueba de colon y recto sin autorización previa a partir de los 50 años.

Detectar la enfermedad es el inicio de camino. En el proceso, se hace necesaria una atención que no se fragmente entre instituciones. Con estructuras definidas y autocuidado, se puede disminuir la brecha.