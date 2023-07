La historia de Tony Camacho, el perrito de El Campín

La historia de Tony comenzó el año pasado cuando este criollo de color negro no podía quedarse con su cuidador porque este no le podía dar una buena calidad de vida.

A Tony lo acogieron en el estadio y es hoy el perrito del Campín: “Ellos me acogieron con mucho amor y desde entonces me dedico apoyar las diferentes tareas que hay para realizar. Además, me dan salchichitas que es mi comida favorita”, continúa el video.

Varios empleados del estadio también comparten videos con Tony muy acoplado a las instalaciones del lugar. Lo consienten camilleros, policía, el personal que cuida la grama y hasta los locutores.

Puede leer: ¿Qué hacer si su animal de compañía padece una alergia?

En la entrada de los equipos al lugar también recibe caricias de los jugadores y ante la pregunta de ¿qué hace Tony Camacho durante los partidos y los eventos en el Campin?, contaron desde el estadio que nunca está solo, siempre está acompañado y por eso a la hora del juego está con alguien en una de las oficinas del lugar.