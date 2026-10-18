Rutas de atención que también ponen a prueba la esperanza

A unos 300 kilómetros de Medellín se ubica Apartadó, municipio de la subregión de Urabá, Antioquia. Ese ha sido el hogar de Cristian durante sus 15 años de vida. Años atrás fue diagnosticado con el tumor de Wilms, un cáncer de riñón que afecta principalmente a niños entre los 2 y 5 años. Además de perder uno de sus riñones, la metástasis empeoró su situación en otros órganos.
El cáncer pudo tratarse y Cristian sobrevivió a este padecimiento, pero hoy en día tiene secuelas y en seguimiento oncológico.