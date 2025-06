¿Qué se le regala a un rey o una reina? Desde un Rolls-Royce hasta ropa para perros, esto recibieron Isabel II y Carlos III

El listado detallado incluye regalos tan curiosos como seis chaquetas para perros de diferentes tamaños, conmemorando el centenario de la Real Fuerza Aérea Australiana (serían para los perros corgi de la reina) que fueron entregadas durante un acto en Runnymede, Reino Unido. Este detalle fue entregado a Isabel II por la Real Fuerza Aérea Australiana.

La Nasa le mandó por correo a la reina, en plena pandemia, un tapabocas y un pin de solapa, “fue enviado tras una videollamada con motivo de la Semana Británica de la Ciencia”, explican en el documento.

Libros hay muchos, en su mayoría históricos y conmemorativos. Recibió, por ejemplo, el libro My Name Is Selma de Selma van de Perre, las memorias de una combatiente de la resistencia judía y sobreviviente de Ravensbrück, también We Are The Legion, publicación oficial del centenario de la Legión británica o un Libro fotográfico llamado The Children of London 2020 que le fue enviado por correo y que hacía parte de un proyecto benéfico para el Hospital Great Ormond Street.

Detalles decorativos también recibió Isabel II como una escultura cerámica de dos figuras representando la amistad y unión entre Mozambique y el Reino Unido, entregado por Albertina MacDonald, la alta comisionada de Mozambique; un cuenco decorativo de plata para agua bendita entregado por el embajador de Camboya, Pharidh Kan y una caja de plata esterlina de Tiffany grabada y especialmente encargada para la reina, entregada por el presidente de Estados Unidos, en su momento, Joe Biden, y su esposa Jill Biden durante “una visita para tomar el té en el Castillo de Windsor”.