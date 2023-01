Esta semana la mayoría de colegios abrieron sus puertas para recibir de nuevo a los más pequeños y jóvenes que inician su periodo de estudio.

Ese regreso a clases, para algunos de ellos, no es fácil luego de haberse acostumbrado —por alrededor de dos meses — a otros hábitos como dormirse más tarde, no madrugar, no centrar su atención en tareas, dedicarse a actividades que les gustan y hasta el hecho de convivir más tiempo con su familia.

En esa transición puede haber una alteración de las emociones de algunos niños y jóvenes. Algunos especialistas en salud lo han llamado “síndrome posvacacional”, que se traduce en un periodo transitorio donde se presentan síntomas como tristeza, apatía, no disfrutar de las actividades, ansiedad y preocupación excesiva por enfrentarse a la rutina y al insomnio.