La magia de Myth

Para Mitchael, el drag es un antifaz que le permite convertirse en otro ser y dejar a un lado a ese hombre de 29 años, que es tímido, silencioso y que disfruta estar en soledad, que creció en medio de las necesidades y la violencia en el barrio Popular 1 de la zona nororiental de Medellín.

—Yo hacía drag antes de saber que hacía drag. En 2013 trabajé en discotecas y fondas por las noches interpretando personajes de comedia que me sirvieron para soltarme y pensar en la puesta en escena, los show, el manejo del público, en cómo vestirme.

Velásquez tiene formación actoral. Hizo parte del grupo de teatro de la Universidad Luis Amigó, de donde se graduó de Publicista. Estudió improvisación teatral con el grupo Los ImproDucktivos y asistió a diferentes talleres, entre ellos uno de tres meses en la escuela de comedia de La Casa de Crisanto.

El 5 de abril de 2018 nació Myth Drag Queen. Quería tener un personaje para crear desde el arte. Ese día dio a luz a esa morena de 1,77 metros de estatura que casi siempre lleva los ojos claros (usa lentes de contacto): tiene una mirada profunda, intimidante.

Su nombre artístico fue inspirado en las tres primeras letras de Mitchael: Myth. Le agregó al final la “y” para convertirlo en esa palabra del inglés que traduce mito.

—Lo que más me gusta de Myth es cómo logra conectar con las personas, sentir que la quieren, ese don de gente o esa magia que les sube el ánimo; también me gusta la silueta de pies a cabeza que veo en el espejo, porque a mí me tocó aprender a querer mi cuerpo, hoy adoro mis piernas, antes no por peludas y delgaditas, me tocó aceptarlas. Al principio me ponía medias veladas, ahora no porque siento que al hacerlo estoy ocultando una parte de mí.