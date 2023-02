Londoño llegó a la microfotografía por su necesidad innata de conocer lo pequeño y porque le ha servido como recurso para documentar las características de organismos a simple vista inexistentes . “Por ejemplo, las microfotografías de animales tan pequeños como los tardígrados, son necesarias para la identificación de estos pequeños organismos que viven en musgos, y que no miden más de 100 micrómetros, algo así como la décima parte de un milímetro. Sin estas fotos, no se podrían ver los detalles que nos llevan a identificar y a diferenciar las innumerables especies de estos invertebrados microscópicos”.

Para obtener las fotos de estos organismos, el proceso no es tan complejo como se pensaría: se realiza un montaje de equipos en el que la cámara fotográfica se ajusta a los lentes del microscopio, permitiendo así obtener fotos de muy buena resolución. Por lo menos, suena fácil cuando es la voz de Londoño quien lo cuenta, pues según él, le gusta ese tipo de montaje porque se puede viajar con ellos o sacarlos del laboratorio, cosa que no pasa con un microscopio electrónico de barrido que siempre debe estar ajustado a una mesa especial que impida cualquier tipo de vibraciones, que gasta energía y que, en algunos casos, requiere un procesamiento de la muestra a observar, en un baño de oro, para resaltar los electrones que permiten ver hasta el más mínimo detalle.

El profesor del Instituto de Biología apunta: “Para mí es totalmente necesaria la microfotografía como herramienta para la divulgación científica. En el mundo de las ideas de Platón se hace necesario tener esas “copias” de las imágenes, y no es lo mismo describir y registrar la biodiversidad en dibujos que en fotografías. Los primeros deberían ser muy detallados para competir con la gran cantidad de información que nos puede brindar una foto, texturas, colores, superficies, estructuras, morfología, tamaños, escalas, etc. Si no demostramos nuestra diversidad a todo el público en forma de imágenes, todo quedará en un imaginario que no tendrá el mismo efecto de sensibilizar a las personas sobre el mundo natural”.

