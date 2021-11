Una amenaza de muerte, clara y contundente, hacia el carbón envió Alok Sharma, presidente del evento climático más importante, la 26° Conferencia de las Partes, o COP26. Declaró que su final está a la vista. Lo dijo en el evento en Glasgow, Escocia, el pasado jueves, donde 197 países están reunidos decidiendo el futuro, literalmente, del planeta.

De no acabar con la huella de carbono, no será posible limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para mitad de siglo lo que, de no cumplirse, sería catastrófico.

Descarbonizar los sectores energéticos, lograr países carbono neutro, transicionar a otras formas de energía, acabar con los combustibles fósiles y limitar la emisión de gases de efecto invernadero son algunas de las acciones que rodean la eliminación de esa huella que está en la mira de la COP26.

De hecho, la semana pasada, los países firmaron tres compromisos que no solo caminan hacia ese objetivo sino también hacia la transición energética. Son radicales: quieren carbono neutralidad. (Ver recuadro)