La vida cansada en la oficina: ¿Qué es el burnout y cuáles son sus síntomas?

En el informe MMB Health on demand de este año de la empresa Marsh, se analizaron los datos de 14.000 empleados de 13 naciones a nivel global. De Colombia fueron tenidos en cuenta 1.000 empleados. Las cifras son muy reveladoras: t res de cada cinco trabajadores sienten que sus empleadores no los apoyaron ni pensaron en su bienestar durante la pandemia y el 57% de ellos manifestaron sentirse extremadamente estresados. Es decir más de la mitad de los consultados tendría burnout.

Agregó que “no se puede obviar el hecho de que en países como Colombia, para la clase obrera, las jornadas son muy extensas y las condiciones laborales no son dignas, lo que genera incertidumbre y hace que haya burnout”.

“La pandemia marcó un precedente no solo en el desarrollo de las actividades, la forma de ver el mundo, la percepción de sí mismo y la forma de relacionarse con los otros sino que generó un deterioro en la salud mental de la gente. La adaptación a un alto nivel de exigencia el día de hoy, no es el mismo que se pudiera tener en el 2019, donde las personas venían con un ritmo continuo de trabajo”, dijo.

La psicóloga Estefanía Builes Arango expresó que en el aumento del agotamiento laboral inciden factores económicos, políticos y sociales. Sin embargo, consideró que lo más relevante es que “el mundo carga con creencias irracionales como ‘si no se mata trabajando, no va a salir adelante’, ‘todo en la vida lo tiene que luchar y sudar, porque nada en la vida es fácil’, sin sacrificio no hay gloria’, ‘si quiere ser alguien en la vida debe trabajar como un burro’ y se convierte en la única vía para el individuo en lo relacionado a lo económico y laboral”.

También expresó que el ego también puede desencadenarlo: “cuánto gana en el trabajo, cuánto tiempo trabaja, qué tipo de trabajo tiene y qué se puede comprar con lo que se gana en ese o en esos trabajos”, indicó.

Y, por último, se refirió al sistema educativo en el que “no enseñan a gestionar de manera sana y funcional las emociones, tampoco a cómo se deben poner límites, en qué momento hacerlo —no solo a los demás sino a sí mismo—, cuándo se sobreexige y si no escucha a su cuerpo, mente y emociones”.

Para prevenir el burnout es esencial hacer actividades que le apasionen, mantener buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio, ir a terapia psicológica, respetar los horarios de trabajo, delegar trabajo, propiciar espacios familiares y estar consciente del entorno que lo rodea. No deje que el estrés laboral coja ventaja.