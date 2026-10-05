Durante una entrevista con Vanity Fair, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, se refirió a los riesgos del uso de inteligencia artificial en situaciones relacionadas con la salud mental después del suicidio de Sophie, una mujer de 29 años que había mantenido conversaciones prolongadas con ChatGPT.

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Sophie era hija de la periodista Laura Reiley y, según la prensa internacional, utilizó ChatGPT durante los días cruciales previos a su suicidio. La herramienta no le indicó que se suicidara, pero sí habría intervenido en conversaciones sobre su situación personal y en la edición de sus notas de suicidio.

La periodista de Vanity Fair señaló que el sistema había asumido un papel similar al de un terapeuta durante las conversaciones con Sophie. El caso llevó a Altman a referirse a las dificultades que enfrenta OpenAI para establecer mecanismos de protección frente a este tipo de situaciones.