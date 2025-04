Psicóloga clínica reveló las causas de los problemas entre padres “emocionalmente inmaduros” y sus hijos

“ El egocentrismo es el mayor rasgo” , explicó Gibson. “Siempre todo gira en torno a ellos. Otra es la falta de empatía. Los padres no lo entienden. Dicen: “¿Por qué te molesta tanto esto? ”. O: “ No es para tanto ’”.

En su conversación con The New York Times , Gibson definió a estos padres como personas que “se niegan a validar los sentimientos e intuiciones de sus hijos” , que son reactivas, egocéntricas y con escasa empatía.

¿ Qué ocurre cuando los padres no saben gestionar las emociones propias ni validar las de sus hijos? Según la reconocida psicóloga clínica estadounidense Lindsay C. Gibson, autora del libro Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, la raíz de muchas heridas emocionales en adultos está en una crianza marcada por la inmadurez emocional de los padres.

La especialista concluye que no existe una única “verdad” sobre las relaciones familiares, pero sí una verdad interna que guía nuestras decisiones. Además, explica que aunque los padres son en gran parte responsables de quiénes somos, eso no significa que los hijos estén obligados a mantener vínculos que los dañan.

Por lo tanto, ante el polémico debate sobre si “los hijos les deben algo a los padres”, la experta consideró que “yo veo esa pregunta de otra manera. Yo la veo como: ¿alguno de nosotros le debe algo a alguien? La respuesta es: sí, creo que sí. Si voy andando por la calle y alguien tropieza y se cae, me detendré y lo ayudaré a levantarse. No me gustaría vivir en un mundo en el que eso no existiera, pero lo que ha ocurrido es que se ha dado por sentado que, como eres mi hijo, me debes algo. O, tengo derecho a tu atención, y puedo tratarte como quiera porque somos familia. Ahí es donde se llega a un punto en el que debería haber un límite. Conoce lo que te va a costar responder. Piensa también en ti y luego toma la mejor decisión”, concluyó.