La felina recorre a tientas el césped enlodado en el Parque de la Conservación, antes zoológico Santafé. Como es ciega, cautelosa se mueve entre los troncos para no lastimarse. Afila sus uñas en la madera, olisquea y rastrea los olores que hay a su alrededor. Algunas veces sus presas ya listas para ser digeridas cuelgan de una red que tiene como techo, y entonces salta. O intenta saltar. Otras veces las busca enterradas en la tierra, algo que hacen a propósito sus cuidadores para que aprenda a cazar, aunque no vaya a salir de allí. Lo llaman acondicionamiento, en el que le enseñan sus habilidades primarias. Eso debió hacerlo su madre, pero no alcanzó.

Una casa justo a la medida

En el Parque de la Conservación le hicieron una casa a su medida: tiene un hogar rodeado de texturas como la madera, en las que puede afilar sus garras. Hay troncos de árboles de alturas medianas, para que trepe sin lastimarse y una fuente rocosa de la que emana agua para cuando tenga sed.

La casa de la felina tiene paredes verdes. Hay una pequeña choza con heno, en la que suele recostarse al mediodía para cubrirse del sol. Por ser albina es sensible a la luz y corre el riesgo de desarrollar más adelante un cáncer de piel. Se cubre bajo el techo, se estira y se encorva. A veces adormilada pone su cuerpo en posición hacia arriba y deja ver su pequeña nariz rosada y sus blancos dientes afilados. Se siente cómoda. Ya cumplió ocho meses y ésta bien de salud.