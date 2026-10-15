¿Es cierto que los perros grandes mueren más rápido que los perros pequeños? Esto dice la ciencia

En los mamíferos, las especies de mayor tamaño suelen vivir más años. Los ratones apenas alcanzan un par de años de vida, mientras que algunas ballenas pueden acercarse a los 200. Sin embargo, cuando se comparan individuos de una misma especie, la relación puede invertirse: los más pequeños suelen vivir más que los grandes. Los perros son un ejemplo de ello.

Las razas grandes crecen más rápido y suelen morir antes que las pequeñas. Desde hace tiempo, los científicos tratan de averiguar qué mecanismos biológicos explican esta diferencia y por qué los perros de mayor tamaño envejecen antes.

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“Los perros constituyen un modelo extraordinario para estudiar el envejecimiento, porque presentan grandes diferencias en la esperanza de vida dentro de una misma especie”, explica Noah Snyder-Mackler, autor principal del estudio y profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida y del Centro de Evolución y Medicina de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés, EE UU).

Además de vivir menos años, los perros grandes son más propensos a desarrollar numerosas enfermedades asociadas a la edad. Un nuevo estudio dirigido por investigadores de ASU ofrece una posible explicación molecular de esta diferencia: el envejecimiento podría estar relacionado con cambios en la regulación del ADN que afectan de manera distinta a los perros según su tamaño. El trabajo, publicado en la revista Science, también podría aportar pistas sobre el envejecimiento humano.

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Para investigar las diferencias en el envejecimiento canino, el equipo analizó muestras de ADN de 864 perros participantes en el Dog Aging Project, una iniciativa de investigación sobre el envejecimiento de estos animales. Los científicos estudiaron los patrones de metilación del ADN en todo el genoma.

La metilación es un proceso químico que forma parte de la regulación epigenética: permite modificar la actividad de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Estas marcas epigenéticas pueden cambiar con el tiempo y en respuesta a factores ambientales, como la alimentación o el estrés. Además, la metilación del ADN es uno de los indicadores que se utilizan para estudiar el envejecimiento biológico.

Los resultados muestran que el envejecimiento se asocia con una pérdida progresiva de estas marcas reguladoras en numerosas regiones del genoma. El fenómeno destaca especialmente en los llamados elementos transponibles, secuencias de ADN conocidas popularmente como “genes saltarines” porque pueden desplazarse o generar copias que se insertan en otras regiones del genoma.