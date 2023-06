¿Por qué nos gusta escuchar música triste?: un asunto de conexión y compasión

En 2018 la plataforma musical de Spotify difundió un top cinco de las canciones más tristes del mundo seleccionadas desde 1958 hasta hoy con base en un estudio que hicieron: a cada una de las 35 millones de pistas con las que contaba en ese año se les incluyeron la opción para calificar las melodías y definir cuáles eran las más tristes para las personas. En primer lugar quedó The Firts Time Ever I Saw Your Face de Roberta Flack (1972), le siguieron Three Times a Lady de Commodores (1978), Are you lonesome tonight? de Elvis Presley (1960), Mr. Custer de Larry Verne (1960) y Still de Commodores (1979).

Estos listados sobre canciones tristes son comunes y sus resultados suelen ser distintos. Lo interesante es que sobran las canciones tristes o las que hablan de desamor, decepción, muerte, rabia, melancolía. Son de los leitmotiv más universales y por eso están presentes en todos los géneros musicales.

Para los científicos la razón total de por qué son tan apetecidas las canciones tristes —ya sea porque se esté sintiendo triste o solo porque le gusta escucharlas— todavía es incierta. Es un asunto que están intentando resolver. En un artículo publicado en The New York Times en mayo se concluyó que podría tratarse de un asunto de conexión con los otros y sus emociones.

“Quizás escuchamos música no por una reacción emocional sino por la sensación de conexión con los otros. Nuestro amor por la música no es una apreciación directa de la tristeza, sino de la conexión”, explicó Mario Attie-Picker, filósofo de la Universidad Loyola de Chicago para el medio neoyorquino.

Ante esa conclusión quedan preguntas como: ¿con quién conectamos?, ¿con el artista?, ¿con nuestro yo del pasado o con una persona imaginaria?