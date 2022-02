La poderosa protesta simbólica por la que Eminem se arrodilló en el Super Bowl

Y su protesta sí fue más grande que este deporte. No solo porque llevó a distintos escenarios el rechazo a la “brutalidad policial” contra su población, sino porque dos años después de aquella temporada –tiempo en el que ningún equipo se ofreció a firmarlo–, Nike respaldó su protesta y lo convirtió en la figura del trigésimo aniversario de su eslogan más famoso: “Just Do It”.

“No me voy a poner de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y a las personas de color”: esta fue la sentencia de Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que impuso la señal de protesta que replicó Eminem en el show del Super Bowl del pasado domingo.

Aunque no solo a deportistas. Eminem, además, no es el primer músico en hacer el gesto: Stevie Wonder, Pharrell Williams y John Legend son solo algunos de los artistas que se han sumado a la protesta por la opresión racial en Estados Unidos. Incluso, se ha promovido el numeral #TakeTheKnee (arrodíllate), para acompañar las imágenes en redes sociales.

A este numeral –y a la lucha por la reivindicación de los derechos de las personas negras– se sumó el #BlackLivesMatter (las vidas negras importan), luego del asesinato del afroamericano George Floyd en manos de un policía en Minneapolis, Minnesota. Un arresto que alcanzó a ser grabado y que se convirtió en la “prueba” de la población afro para mostrar lo que por años han denunciado en el país norteamericano.

Incluso, cuando comenzó la protesta de Kaepernick en 2016, el entonces presidente Barack Obama respaldó al deportista y su “derecho constitucional a hacer una declaración”. Sin embargo, y aunque ha recibido el Premio Legado Muhammad Ali de Sports Illustrated (2017) y el Premio Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional (2018), el jugador no ha conseguido regresar a la élite del deporte.

De acuerdo con algunos medios estadounidenses, la NFL ya sabía que Eminem iba a realizar este gesto y a pesar de no haber un pronunciamiento oficial, se rumoró que la organización le había prohibido realizarlo, tras verlo en un ensayo previo.

Sin embargo, esto no detuvo al legendario cantante, quien se unió históricamente a la protesta en contra de la opresión racial en Estados Unidos y se arrodilló justo cuando terminó de cantar una de las canciones de rap más escuchadas de todos los tiempos, “Lose Yourself”.