Eso es mucha plata, que en su mayoría se destina a los países en vía de desarrollo, y muchas promesas a las que hay que ponerles la lupa porque podría no ser usada para los fines propuestos (no hay una regulación y hay mucha corrupción), o porque su ausencia podría ser una excusa o impedimento para que quienes reciben el dinero no cumplan sus metas.

Y esa platica, ¿qué?

Publicidad

Ningún país está obligado a cumplir esos compromisos, son voluntarios, por lo que pocos (casi nadie) los cumple. Solo Estados Unidos (el segundo mayor contaminante, superado por China) tiene el mayor déficit de financiación (es el que menos da plata).

No tener dinero puede ser utilizado por los más pobres como excusa (¿o razón?) para no cumplir las metas verdes, aunque según González, esto no resulta tan negativo para la crisis global porque estos países no suelen ser los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Colombia, por ejemplo, solo emite 0,6 % del total, mientras que China 14,1 %.

Aunque para Acosta es una excusa injustificada porque por ejemplo en este país, Colombia, sí hay dinero, solo que mal invertido. “Decir que no hay dinero es cinismo, porque para defensa y para el Esmad sí hay, pero para evitar la tala de árboles dicen que no”.

Y a propósito, Alemania, Noruega y Reino Unido anunciaron una donación para Colombia por 33,5 millones de dólares para combatir la deforestación, pero ahí viene el otro reto: garantizar que ese dinero se invierta en lo que debe ser invertido, pero no hay una hoja de ruta clara para hacerlo. (Ver recuadro).