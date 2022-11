Muy pocos alzaron la voz para señalar que el tal paroxismo no era más que un orgasmo, y que el tratamiento era una “paja”, pero no les prestaron suficiente atención para cambiar los paradigmas, hasta el siglo XX.

Según Maines, los médicos no pensaban que la causa de la llamada histeria era la falta de una vida sexual sana, pues para ellos las mujeres solo concebían el sexo para la reproducción y todo lo que sucediera en el departamento genital femenino que no estuviera relacionado con bebés, no existía.

El tratamiento eran los masajes genitales, a cargo de las parteras para las mujeres solteras y las relaciones sexuales para las casadas, con el fin de que se llegara a un paroxismo (no al orgasmo), que calmaba los síntomas. La Asociación de Psiquiatría Americana dejó de catalogarla como una enfermedad en 1952.

Mientras los médicos ya hablaban de los tumores “fungantes” en los hombres, en las mujeres diagnosticaban “histeria”, una enfermedad que apareció en el corpus médico alrededor del año 2000 a.C., en Egipto. Su etimología significa literalmente “enfermedad del vientre” y se caracterizaba con síntomas como ansiedad, falta de sueño, irritabilidad, nerviosismo, fantasías eróticas, sensación de pesadez en el abdomen, hinchazón en la parte baja de la pelvis y lubricación vaginal. Según Rachel P. Maines, en su libro La tecnología del orgasmo ( The Technology of Orgasm ), varios de los síntomas clásicos de la excitación crónica.

Sí, hace solo 24 años se conoce cómo se ve el clítoris, en dónde está y cómo funciona. La próstata, que podría considerarse un equivalente en la anatomía masculina por su relación con el placer sexual, se estudia desde principios del siglo XIX. Eso tiene que ver con el hecho de que la próstata es vulnerable al cáncer, pero no deja de ser una imagen para mostrar lo mucho que se han demorado los avances científicos en relación con la anatomía femenina y la sexualidad de este género.

La historia no ha sido fácil

“Es pasar de ese tabú, de ese prejuicio de rojo y negro, no metamos la sexualidad debajo del tapete, quiero que no les dé pena decir que tienen un vibrador en el bolso o en el baño, porque están preocupadas por su salud sexual, así como van al gimnasio o a terapia”.

Montoya prefiere en los diseños de Owna los colores pasteles y empaques que no hacen alusión directa al sexo. Aunque los juguetes pueden ser usados por hombres y en pareja, su destino principal es el disfrute individual femenino como parte de una rutina de bienestar, en la misma categoría de lavarse la cara y los dientes.

Aunque suena hasta gracioso que los médicos terminaran masturbando a las pacientes, para tratar una enfermedad inexistente, no se equivocaban al pregonar los beneficios del masaje pélvico. La masturbación, con el consecuente orgasmo, puede bajar los niveles de estrés y ayudar a conciliar el sueño. Según Planned Parenthood, tener un orgasmo libera endorfinas, además, puede ser un calmante natural, al punto de disminuir los dolores menstruales.

Detrás de la cortina

En su investigación, la académica Rachel P. Maines establece que la sexualidad humana se entiende popularmente desde la perspectiva masculina, lo que implica que solo hay tres pasos: la preparación para la penetración, la penetración y el orgasmo masculino. Así, las mujeres no alcancen el orgasmo durante el coito, esta mecánica no deja de considerarse sexo.

Paradójicamente, el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, el doble de las que tiene el pene; además, las mujeres son multiorgásmicas, no precisan un tiempo de retracción entre orgasmos, pueden continuar la estimulación tanto como quieran, lo que no les sucede a los hombres. Otro dato: ellas no llegan al orgasmo tan fácil solo con la penetración, en cambio con la estimulación del glande llegan más del 90 % de la veces, según estudios.

El glande es la punta externa del clítoris, una parte mínima de toda la estructura que, como explicó Helen O’Connell, en realidad está hundida profundamente bajo la piel, con varios componentes que encajan en un espacio entre la vulva y el monte de Venus envolviendo la entrada de la uretra y la vagina. De ahí que haya otros puntos de placer sexual para la mujer, incluyendo el G que está dentro de la vagina.

En los hombres, el equivalente es el punto P, que se encuentra en la próstata y se alcanza con estimulación anal, un gran tabú de la sexualidad masculina, pues muchos heterosexuales consideran que dicha estimulación pone en cuestión su orientación sexual, explica la escritora y comunicadora Noemí Casquet.

Estos puntos estratégicos de placer no son iguales en todas las anatomías, por eso hacen falta los ejercicios de autoconocimiento que vienen con la masturbación, para saber dónde ubicarlos.

Uno de estos ejercicios de autodescubrimiento clave para las mujeres es verse la vulva con ayuda de un espejo, muchas mujeres pasan la vida sin saber cómo se ve esta parte de su cuerpo, mientras que los hombres suelen tener una relación más directa con sus aparatos reproductores desde muy temprana edad.

Durante años, la sexualidad, especialmente la femenina, ha sido considerada un asunto pecaminoso. “Nos han educado para no tocar el cuerpo, sobre todo a nosotras, para sentir vergüenza de los genitales, del olor, el tacto, la forma, poco a poco nos han ido desconectando de nuestro cuerpo y no sabemos qué hacer con él, estamos más preocupadas por su forma que por su potencia”, dicé Casquet, y esto solo se debe a restricciones sociales y religiosas.

Si bien esas diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, en lo relacionado con el placer sexual, pueden crear algunas distancias, ahí es donde los juguetes sexuales funcionan como herramienta para salvaguardarlas. Y, en vez de asustarse con el asunto o juzgarlo, con un poco de comunicación e información, se pueden cerrar esas brechas con acuerdos, una ventaja de la actual era de la información, que levantó el velo sobre muchos asuntos.

“Siento que nosotras las mujeres vivimos cargando un caracol, un montón de cosas encima que ni siquiera sabemos de dónde salieron. No sabemos ni cómo se llama nuestra vulva ni somos capaces de nombrarla, son mil cosas que no nos permiten de verdad conversar sobre nuestro cuerpo, conocerlo. ¿Cuántas de nosotras nunca nos hemos mirado como un espejo o ni siquiera hemos tenido un orgasmo?”, se pregunta Luisa Montoya.

En los casi tres años que lleva vendiendo sus juguetes ha recibido confesiones del calibre de “llevo 20 años con mi pareja y nunca he tenido un orgasmo, tampoco se lo he dicho”, “no siento nada, no sé qué hacer” o “gracias, a mis 67 años acabo de tener mi primer orgasmo”.

La intimidad que viene implícita en los juguetes sexuales, de alguna manera se transfiere al espacio de la venta, y termina abriendo la puerta a conversaciones necesarias, que ella alimenta desde sus redes sociales (@owna_care).

Aunque todavía hay quienes ven sus productos y se persignan, Luisa cree que vamos “como en cohete”, en lo que se refiere al autoconocimiento y la exploración de la sexualidad, un paso necesario para establecer relaciones más sanas y tener un mayor bienestar