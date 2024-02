Todo porque la misma artista ha criticado en diferentes oportunidades y en diferentes medios a Donald Trump.

Por ejemplo, en el 2020 escribió en X: “El liderazgo ineficaz de Donald Trump empeoró gravemente la crisis en la que nos encontramos y ahora está aprovechándose de ella para subvertir y destruir nuestro derecho a votar y a votar con seguridad”.

Y según los constructores de la conspiración, ya que las votaciones de Estados Unidos serán en nueve meses, todos los detalles cuentan, por lo que no se les hace raro que Taylor pueda influir en la opinión de las juventudes, pero esto no es más que especulaciones, lo que no lo es tanto para los fans, es la posibilidad de que ella vaya a la final de la Super Bowl para ver a su novio Travis Kelce, jugador de fútbol.

Sin embargo, tal y como lo explica Cuatro Noticias, “si la artista acude al palco de los Kansas City Chiefs, podría coincidir con el presidente Joe Biden. Es decir, se podría asociar a la pareja de moda con el candidato demócrata”.