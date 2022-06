Así mismo, se asume que hay normas en las relaciones interpersonales, unos acuerdos de respeto. “Si esto no se desarrolla en la edad escolar, es muy difícil que se desarrolle en la adolescencia o en la adultez”.

La amistad es fundamental en esta etapa, porque a través de ella se logran procesos de desarrollo psicosocial importantes como el identificarse con el otro, sentir empatía, compasión, “que me duela o me alegre lo que le pasa a ese otro, condolerme”.

A medida que avanzan en el proceso de crecimiento, la definición del concepto se complejiza y se une a factores como las expectativas personales, la confianza, el compartir íntimo y los espacios diferenciales (hay amigos en el colegio, amigos del barrio, amigos producto de una actividad extracurricular, etc.).

Así lo explican Mireia Orgilés, experta en Tratamiento Psicológico Infantil, y José Pedro Espada, catedrático de Psicología, en el artículo ¿Tienes novia? Por qué nunca debemos hacerle esta pregunta a un niño , publicado en The Conversation.

De otro lado, la pregunta por el noviazgo a temprana edad puede dejarles a los niños la idea de que no pueden tener una relación de amistad, sino que al jugar con sus pares (sobre todo de sexo contrario) la relación pasa a ser algo más.

La amistad es la relación de la edad escolar, no lo son las relaciones amorosas, por eso “si empezamos a fomentarlas y les decimos bésense, tómense de las manos, este es tu novio, tu novia, vamos a estar haciendo una obstrucción del desarrollo y estaremos tergiversando sus relaciones”.

¿Cómo hacerlo bien?

Antes que tratar de evitar a toda costa la pregunta o tocar el tema con ellos, es necesario hacer un matiz, pues es cierto que los niños, sin que se les motive explícitamente a ello, tienden a imitar aquellos comportamientos y actitudes que observan en los adultos.

De ahí que hacer preguntas en un contexto de juego de roles, precisa Gutiérrez, puede no tener implicaciones graves. “Si se trata de un juego no hay problema, ellos también se aventuran a ser médicos, profesores, mamás o papás, y en ese sentido juegan a ser novios o novias. De nuevo, lo que no es necesario es fomentar ese tipo de relaciones”.

Ahora bien, si como padre, madre o cuidador desea establecer confianza con los niños y adolescentes, lo importante es hacer preguntas más encaminadas hacia las rutinas. Decir, por ejemplo “hoy tenías esta clase, ¿cómo te fue?”.

Según apunta la psicóloga Aguilera, hay que hablar desde acciones y no desde preguntas ambiguas como “cómo estás” o “cómo te fue hoy”. Hay que preguntarle cómo se siente con determinadas amistades, qué esperan de ellas y enseñarles conceptos importantes como el consentimiento y los límites. “La clave es acompañarlos en esos momentos en los que suelen haber emociones difíciles, más aún, hay que estar ahí desde que comienzan a formar lenguaje, hay que hacerles entender que en el cuidador encontrarán un espacio seguro y de confianza”.

Así pues, aproveche su rol de autoridad para fomentar en ellos las relaciones de amistad y no las amorosas, sobre todo porque el apoyo social entre pares es uno de los factores protectores más importantes para el bienestar psicológico, además las interacciones amistosas les facilita desarrollarse como personas solidarias, cooperativas, que desean aportar positivamente a la sociedad.

Tenga en cuenta:

1. Recuerde que la amistad es la base clave para la construcción de buenas relaciones a futuro.

2. Enmcarcarlos o incitarlos a tener relaciones de pareja puede ponerlos en riesgo de abuso.

3. Para evitar burlas, elegirían relacionarse solo con su mismo sexo, profundizando brechas.

4. Si desea saber más de ellos en ese sentido, pregunte mejor: qué esperas de esa amistad.

5. Desde pequeños hágales saber que pueden confiar en usted. Ellos mismos le contarán.