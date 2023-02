En los días soleados los rayos de luz pegan en las aguas del río Medellín y dejan ver el color amarillento y turbio que lo distingue. El agua no nace con este color en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, sino que ella se va deteriorando en su recorrido por el Valle de Aburrá, que varía, de acuerdo al índice de Calidad del Agua de Corrientes Superficiales (Icacosu).

Es buena en el sector de su origen, mala por el sector de Niquía —que es su punto más crítico por los vertederos— y regular en Barbosa, donde mejora su calidad, pero no termina siendo cristalina como en su nacimiento.

Agua cristalina es la que se sueñan los habitantes de Medellín, sin embargo, la contaminación empezó a evidenciarse en 1940 con la expansión de la población y las empresas en la ciudad, según un registro del historiador Jasón Betancur Vélez de la Universidad Nacional de Colombia.

Ya sus aguas, en la ciudad no son cristalinas y, la mayoría de sus habitantes nunca lo han visto transparente. Además, su contaminación no solo la delata el color amarillento —existen aguas turbias que no están contaminadas y son así por sedimentos como la arena— sino también su hedor a alcantarilla que se levanta con el calor de la ciudad. Una situación triste y que se percibe a simple vista, pero que no es la amenaza principal de las personas.