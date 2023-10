Durante años han surgido varios mitos sobre las frutas, que puede que le hayan llegado a sus oídos y a veces, esté confundido de si es posible o no que las frutas sea mejor evitarlas, o incluso si es mejor comérsela entera o en jugo, por ejemplo.

1. La fruta hace subir de peso

Nelly Castillejo (NC): “Un solo alimento (sea fruta, harina o grasa) no sube de peso, es la ingesta total de alimentos al día y la falta de hacer ejercicio físico. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir diariamente cinco porciones entre frutas y verduras, otros alimentos variados y hacer ejercicio”.

Sofía Molina (SM): “No hay ningún alimento que por sí solo aumente o genere un exceso de peso. Esto se genera cuando uno consume más calorías de las que quema en un día, no importa si viene de las frutas, el mecato, de comidas rápidas, leguminosas. Es comer más de lo que gasto en el día, porque un alimento por sí solo no va a aumentar de peso”.

2. Los diabéticos no pueden comer fruta

NC: “Las personas con diabetes sí pueden consumir frutas, prefiriendo las que no estén muy maduras, ojalá con cáscara y dentro de un plan alimentario balanceado; este grupo de personas deben consultar con el nutricionista para conocer sus necesidades individuales y la cantidad y hora para ingerir fruta”.

SM: “Sí pueden comer. Hay unas frutas que son más recomendadas para diabéticos, frutas como un grado de maduración bajo, frutas que estén pintonas, verdes. Que las acompañen de alimentos con aporte de proteína o de grasas para disminuir la respuesta glicémica, pero sí pueden comerlas”.

3. La fruta en jugo es lo mismo que comerla entera

NC: “Es mejor comerlas enteras con cáscara por su aporte de fibra; en jugo se pierde la fibra y por lo general le adicionan azúcar”.

SM: “Cuando uno licua uno procesa una fruta y lo que hace es romper la fibra y se liberan de forma los azúcares naturales de la fruta y se puede aumentar la respuesta glicémica. No quiere decir que uno no pueda tomar jugos, pero que no sea en exceso ni un consumo frecuente. Lo mejor es tomar agua y comerse la fruta entera, porque además a los jugos suelen echarle azúcar añadida”.