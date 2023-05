La mala hora de las frutas y otros mitos de la comida que no tienen razón científica

De las frutas se sabe que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y a prevenir todas las formas de malnutrición —desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad—. Su consumo podría ser preocupante si no se come nada diferente a fruta, pero no por la fruta, sino por la ausencia de otros grupos alimentarios en la dieta. Y aunque son fuentes de carbohidratos, son más que eso: la fructosa, que es el azúcar que se encuentra de manera natural en las frutas, debe preocuparnos cuando viene de forma añadida, por eso es preferible comer las frutas enteras. Masticarlas.

Esta recomendación no busca eliminar por completo el consumo de carne roja pues esta es buena fuente de proteínas, hierro y otros micronutrientes. Se trata de equilibrio. Según el WCRF, las porciones recomendadas proporcionan un equilibrio entre las ventajas de comer carne roja y las desventajas (un mayor riesgo de cáncer colorrectal y otras enfermedades no transmisibles).

Según la OMS reducir el consumo total de grasa a menos del 30 % de la ingesta calórica diaria contribuye a prevenir el aumento insalubre de peso entre la población adulta. Para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles esta organización recomienda limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10 % de la ingesta calórica diaria, el consumo de grasas trans a menos del 1 % y sustituir las grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, es decir, por las que se encuentran principalmente en las verduras, los frutos secos, las semillas y el pescado.

El NutriDice: “En lugar de pensar en lo que no debemos comer, resulta preferible pensar en lo que hemos dejado de comer por seguir recomendaciones erróneas. Hay alimentos de muy buena calidad que no incluimos y que son la mar de saludables, por ejemplo las frutas, las verduras y las legumbres, que son baratas y son excelente fuente de proteína. Cuanto menos ultra procesados y menos producto de paquete mejor”.

Según The New York Times, este mito, que data de 1920, se le atribuye Edward Bernays, un gurú de las relaciones públicas que dirigió una campaña en la que animaba a las personas a desayunar con huevos y tocineta, buscando favorecer a uno de sus clientes, la empresa Beech-Nut Packing Company, que vendía productos derivados del cerdo.

7. ¿Qué decir del huevo?

El huevo es una excelente fuente de vitaminas y minerales. Tiene proteína y ácidos grasos de buena calidad. Según expertos del Centro Internacional del Huevo y la Nutrición (IENC), un solo huevo aporta seis gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E, además de ser fuente de calcio, selenio y yodo. Los huevos son uno de los alimentos más nutritivos disponibles a nivel mundial. Puede consumirse a diario, pero la cantidad variará de una persona a otra.

El NutriDice: “Al huevo lo llamaría un alimento genial. Tiene proteína de buena calidad, tiene ácidos grasos de muy buena calidad y bueno, tantos nutrientes, vitaminas, minerales y demás. En general, la población puede incluir el huevo todos los días en su alimentación, pero la cantidad va a cambiar de persona a persona”.

8. La leche de vaca cae mal pero no es mala

No se deben consumir alimentos que sienten mal a menos que haya una forma de corregirlo. Si la leche no le cae mal no hay razón para dejarla. Si es necesario reemplazarla, las bebidas vegetales son una buena alternativa. La de mejor calidad nutricional es la de soya, pero habrá que cerciorares que en la etiqueta no se incluyan azucares y edulcorantes.

El NutriDice: “Si a uno no le cae mal no tiene por qué dejarla. Yo la verdad no la encuentro problemática. El consumo lo dejaría en un vaso diario”.

9. Qué implica un estilo de vida saludable además de la alimentación

El NutriDice: “Salud mental. Comer debe generar placer, tranquilidad, salud e incluso alegría. Jamás debería ser un problema, una culpa. Ejercicio físico y buenas relaciones interpersonales, eso mejora la calidad de vida y la salud de las personas. Las personas tiene que estar en constante relación con sus seres queridos”.

Si consumir alimentos le genera ansiedad, estrés o preocupación, es un buen momento para buscar ayuda profesional.

10. ¿A quién escuchar cuando se habla de nutrición?

Hoy en día cualquiera se atreve a hablar de dietas y alimentación, pero la nutrición es una ciencia. Para saber a quién creerle tenga en cuenta que las personas que más suelen desinformar no presentan artículos científicos sino que ponen el peso de sus afirmaciones en su experiencia personal o su experiencia con pacientes o de tantos años, y esa experiencia por lo general no coincide o suele ser desmentida por artículos científicos y por recomendaciones de organizaciones internacionales. La ciencia se basa en evidencia sustentada, es un asunto profesional. Consulte.