Lágrimas y abrazos: así fue la despedida de Martica Restrepo de MasterChef Celebrity, ¿por qué salió?

El lunes 5 de octubre, la actriz Martha Restrepo, a quien el público conoce como Martica, se despidió de MasterChef Celebrity Colombia, el concurso de cocina de famosos del Canal RCN. Su salida se dio después de un plato con fallas, pero lo que más se comentó fue la despedida. En el reto de eliminación, Martica, Verónica Orozco y Mariana Mozo tenían 30 minutos para cocinar un plato con camarones, una guarnición y una salsa. La actriz presentó un arroz basmati con langostinos y una salsa de miel con toques cítricos y picantes. Los jueces señalaron que había demasiado arroz frente a la proteína y que la salsa quedó tan dulce que la acidez no alcanzó a equilibrarla.

Belén Alonso, una de los tres chefs jurados del programa junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, fue la encargada de despedirla. “Hay gente con la que haces más clic que con otras. Contigo yo siento que tengo un click tremendo”, le dijo antes de reconocer que siempre la había visto amable y sonriente. Ese día, sin embargo, la notó desconectada, y le explicó que su problema había sido más de nervios que de conocimiento.

Martica se despidió con una carta en la que agradeció al Canal RCN, a la producción, a la presentadora Claudia Bahamón, a los chefs y a sus compañeros. “Esta cocina sin duda nos reta y nos transforma, todos nosotros lo sabemos. Aquí lo imposible se vuelve posible, me llevo aprendizajes mucho más allá del plato”, leyó. Desde el balcón, el creador de contenido Emiro Navarro no contuvo las lágrimas. Contó que la actriz lo abrazaba cada vez que llegaba y que estaba pendiente de él como una mamá. Con más de dos décadas de carrera en televisión, Martica no se quedó quieta mucho tiempo, porque después de las grabaciones ya empezó a trabajar en una nueva novela. Con su salida, en MasterChef Celebrity Colombia siguen 12 concursantes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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