Toda una carrera

Blaison tiene 62 años. Los aromas llegaron a su vida de manera inesperada cuando un amigo le habló de la Escuela de Perfumería en Versalles, Francia. “No nací diciendo que quería ser perfumero, pero el día que lo escuché dije que eso era lo que yo quería hacer. Entré a mi casa y le dije a mis padres que no quería seguir en el área de química farmacéutica, me tomó bastante tiempo convencerlos”.

En su oficina

Privilegio y desventaja

Blaison, con su nariz, investiga el mundo. Así como lo hace un elefante cuando levanta su trompa en su olfateo periscópico –según Horowitz– o una tortuga cuando alarga su cabeza y abre las aletas de su nariz para oler. Este perfumista, con solo inhalar, puede sentir más de lo normal y eso también implica lo que no es tan grato. “A veces entro a lugares con olores desagradables y eso es un problema. Imagine ingresar a un restaurante que huela a pescado, no me dan ganas de comer. Si huele a pescado es porque no está fresco”.

Y eso es al entrar a un lugar, pero, ¿al comer?: “Me pasa lo mismo. Huelo, distingo los olores de lo que estoy comiendo y me puedo dar cuenta cuando algo no está bien, ahí no me dan ganas de seguir”.

Y así como un cantante cuida su voz, él lo hace con la nariz. “Lo primero es poner mucha atención a los cambios de temperatura, como a todo el mundo me puede dar gripa, pero trato no resfriarme”.

Hay gente que como él es sensible con los olores, pero no para distinguirlos con precisión si no para evitar los fuertes, porque no los tolera. “Los perfumes están en todas partes, cuando uno lava la ropa hay perfume, cuando se lava el pelo, cuando entra a ciertos lugares hay perfumes de ambiente. Entonces, me preocupa la gente que tiene ese inconveniente, ¿cómo hacen para vivir?”, y se queda pensando, “no creo que exista una enfermedad en la que uno pueda ser sensible a todos los olores”.

- ¿Y usted cree que toda persona debe usar perfume?

- ¿Y por qué no?