Un pitillo, sea o no sea biodegradable, puede quedarse atrapado en la nariz de una tortuga marina, al igual que una bolsa, que sea o no biodegradable, puede ser ingerida por ellas por equivocación, creyendo que son medusas. Globos, cajas, botellas, recipientes y demás materiales, aunque tengan la etiqueta verde, si terminan en vertederos y no tienen una buena disposición, contaminan igual.

El tema de los productos biodegradables muchas veces se mira desde la superficie, pero resulta más complejo. Al final del día, todos los materiales se degradan tarde que temprano, la diferencia está en el tiempo y en la forma en que lo hacen. En ese sentido, un neumático se degrada y también una hoja de papel, pero no de la misma forma: el primero puede tardar tanto tiempo que usted no alcance a verlo en vida.

La verdadera pregunta que debe hacerse no es si el pitillo o la bolsa son biodegradables, sino qué pasa con ellas mientras terminan ese proceso, a dónde van a parar y qué impacto tienen en ese lugar. Si llegan a la basura o al mar, igual contaminarán. Debe ser cuidadoso en su disposición final (ver tener en cuenta).

Estos son algunos mitos y realidades que debe tener en cuenta si, preocupado por el medio ambiente, quiere consumir productos verdes y amigables, biodegradables en este caso.

¿Qué es biodegradarse?

Es una disolución química de los diversos materiales y productos realizada por bacterias o por otros medios biológicos. Se utiliza para hablar de ecología, de gestión de residuos, de biomedicina, pero recientemente se ha asociado con los productos amigables con el medio ambiente capaces de descomponerse rápido hasta sus elementos naturales, según el Comité de Polímeros Biodegradables y Compostables, Biopolcom Chile.