Decir que un tipo de zapato es malo para todos no es correcto. Cada persona es diferente en su anatomía: algunos tienen pie plano y otros, lo que se conoce como pie cavo, que es el que tiene un gran arco plantar. “Por ejemplo, se tiende a creer que las suelas muy planas son malas para todos. No es tanto eso sino que si usted tiene un pie plano esto le va a empeorar la sobrecarga y el tendón de Aquiles se inflama y produce dolor encima del talón. Finalmente estos no son recomendados para este tipo de pie. Se necesita una mayor altura atrás”, dice la especialista Pinto Camacho.