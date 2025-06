El restaurante colombiano LEO, uno de los mejores del mundo, está cumpliendo 20 años

Además de su inclusión en The World’s 50 Best Restaurants, LEO y su fundadora ha recibido múltiples reconocimientos en estas dos décadas. En 2022, Espinosa fue elegida por esa misma lista como la mejor chef mujer del mundo y también ha ganado durante tres años consecutivos el cuchillo de The Best Chef, galardones que premian a los mejores a nivel mundial.

En 2024, la cartagenera recibió el Sferic Award, premio que valora las técnicas culinarias que contribuyan al desarrollo científico. Recientemente, Leonor ganó el Premio Terrae, el cual reconoce su labor en la gastronomía rural y social.