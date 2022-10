La familia Manson (Estados Unidos)

Publicidad

Charles Manson fue intercambiado cuando era niño por una jarra de cerveza, su mamá lo entregó a una mujer deseosa de tener hijos. La adolescencia de este estadounidense fue difícil: pasó gran parte de ella en una penitenciaría y, de hecho, se opuso a la libertad.

“Oh, no, no puedo salir ahí afuera... Sabía que no podía adaptarme a ese mundo, no después de haber pasado toda mi vida encerrado y donde mi mente estaba libre”, son las palabras que se le atribuyen al entonces hombre de 33 años al salir de prisión en 1967.

Publicidad

El excombito, una vez recuperó su libertad, se dedicó a reclutar una multitud de seguidores para su culto no religioso. La secta de Manson creía que se acercaba una guerra racial entre blancos y negros en Estados Unidos y que los sobrevivientes serían los que tomarían el control del país de Norte América. A la secta se le atribuye el asesinato de nueve personas en California (Estados Unidos) en 1969.

Entre las víctimas de la familia Manson están la actriz Sharon Tate, el escritor Wojciech Frykowski y el estilista Jay Sebring. Charles Manson fue capturado en 1969 y desde entonces permaneció en prisión, murió el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años.