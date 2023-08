Las deliciosas y crujientes papas fritas son un placer culinario que ha conquistado paladares en todo el mundo, especialmente los de los más jóvenes. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por investigadores en Hangzhou, China (El consumo elevado de alimentos fritos afecta la ansiedad y la depresión debido a la alteración del metabolismo de los lípidos y la neuroinflamación), indica el impacto de los alimentos fritos, incluyendo las papas fritas, en la salud mental. Los hallazgos sugieren que el consumo frecuente de alimentos fritos podría estar relacionado con un aumento significativo en el riesgo de ansiedad y depresión.

Las papas a la francesa, crujientes y deliciosas, se han convertido en una tentación culinaria global. Sin embargo, el estudio ha planteado la hipótesis de que su consumo excesivo podría estar relacionado con un mayor riesgo a padecer ansiedad y depresión. La base de esta teoría radica en cómo las papas fritas y otros alimentos ultraprocesados podrían afectar los sistemas biológicos y neurológicos que influyen en el estado de ánimo.

Los investigadores del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), encontraron que aquellos individuos que consumían alimentos fritos de manera regular, como las papas fritas, presentaban un 12% más de riesgo de ansiedad y un 7% más de riesgo de depresión en comparación con aquellos que optaban por no incluir alimentos fritos en su dieta.

Es bien sabido que una alimentación equilibrada y rica en nutrientes es esencial para el bienestar emocional. Por el contrario, los alimentos ultraprocesados, como las papas a la francesa, podrían estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales, incluida la depresión. Estos alimentos a menudo son ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio, y carecen de los nutrientes esenciales que el cerebro necesita para funcionar correctamente.

Si bien es cierto que hay investigaciones que sugieren una posible conexión entre los alimentos ultraprocesados y la depresión, es crucial considerar el contexto general de la dieta y el estilo de vida de una persona. La depresión es una afección compleja que puede ser influenciada por múltiples factores, incluidos los genéticos, los ambientales y los psicológicos.

Una cuestión que genera el estudio es si el consumo de alimentos fritos es una causa directa de la depresión o si, por el contrario, es una consecuencia del trastorno mental.

Algunos expertos sugieren que las personas con ansiedad o depresión pueden recurrir al consumo excesivo de alimentos fritos como una forma de autorregulación emocional. Las frituras pueden proporcionar un alivio momentáneo y una sensación de gratificación, similar a la que algunos experimentan con la medicación. Sin embargo, este efecto es efímero y puede llevar a un ciclo autodestructivo de comer en exceso

Si bien la calidad de la dieta puede influir en la salud mental, la depresión es una afección multifacética y no puede atribuirse únicamente a un solo alimento. El autor del estudio e investigador de la Universidad de Zhejiang, Yu Zhang, le dijo a CNN que “no hay necesidad de entrar en pánico por los efectos adversos de la comida frita”. El Dr. David Katz, especialista en medicina, indicó que es fundamental promover una dieta equilibrada y consciente “Si se puede decir algo, es simplemente que la calidad general de la dieta y la selección de alimentos saludables son muy importantes para todos los aspectos de la salud, tanto mental como física”, dijo Katz a ese medio.

Es esencial mantener un estilo de vida saludable, para mantener una buena salud mental y emocional. Si alguien está experimentando síntomas de depresión, es crucial buscar la orientación de un profesional de la salud mental.

