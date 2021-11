Sin embargo, a día de hoy ya no se habla mucho de ese concepto, pues se proyecta sobre todo una posible endemia. “Eso quiere decir que el virus estará circulando todo el tiempo, con algunos periodos de picos como ocurre con la influenza, por ejemplo”, explica Óscar Eduardo Gómez, epidemiólogo y docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que dejará de ser pandemia, sí, para convertirse en una enfermedad que estará circulando, pero que no generará tantos casos o llenará los hospitales.

Este tipo de fluctuaciones pueden generar incertidumbre en torno al fin o control de la pandemia porque, por ejemplo en Colombia, los últimos meses han traído tranquilidad dada la disminución de casos (aunque no hay que relajarse del todo, la pandemia sigue), pero si vuelven a subir, ¿qué pasa, no hay fin? ¿Se acabará la pandemia en algún momento, hay un cuándo?

Así que, aún cuando la pandemia sea controlada, el virus seguirá presente en algunos sistemas respiratorios de forma sintomática o asintomática, va a circular y encontrar nichos como sucede con el resto de infecciones. En esa certeza radica la importancia de continuar y promover, no solo la vacunación sino también las demás medidas: uso de tapabocas, distanciamiento físico y lavado de manos. “En este momento estamos en una apertura que se ha mantenido en cierta calma, pero eso no debe ser motivo para declarar una victoria temprana. Pueden dispararse los casos nuevamente. Hay que ser cautelosos”, puntualiza Gómez. Y pues las cifras de los últimos días lo dicen: han vuelto a aumentar los casos.

“Hay un sinfín de variables que influyen, en este caso, en el control de una enfermedad. Dependerá del microorganismo, su comportamiento, no se puede generalizar. De hecho, hay mutaciones todos los días, en todos los organismos, hasta en nosotros. Así funciona la evolución”, enfatiza Juan Pablo Franco, microbiólogo con énfasis en Virología. Por eso y más, la vigilancia genómica e epidemiológica del Sars-CoV-2, aún muy desconocido, es tan importante.

Por razones similares, agrega González, se estudia constantemente la calidad de la defensa que se genera tanto por vacunación como por infección natural. “Todos respondemos distinto a las infecciones y la vacunación, hay factores genéticos, ambientales, que influyen en la respuesta inmune”.

Será cuando pase más tiempo y avance satisfactoriamente la pandemia que podrá hablarse de erradicación o eliminación del virus, concluye Gómez, tal como ha pasado con enfermedades como el sarampión (que ha circulado por más de 5.000 años) o el polio, ambas muy cerca de ser erradicadas gracias a avances en cobertura de los planes de vacunación.

Como ve, que un gran porcentaje de la población esté vacunado no se traduce automáticamente en que el virus desaparece, pero sí ayuda muchísimo.

El covid estará en quienes no se vacunen o no tengan una buena respuesta inmune (esto porque las vacunas actuales tienen porcentajes de efectividad y son sobre todo para evitar enfermedad grave). No obstante, que muchas personas sí estén protegidas implica menos riesgo para las demás, y eso significa que no sea solo una ciudad o un país el que esté vacunado, se requiere que muchas personas en el mundo lo estén.

La vacunación ayuda, entonces, a controlar la enfermedad e incluso a que el virus mute menos, porque serán menos individuos los contagiados, que es cuando hay más posibilidades de que cambie.

Ahora bien, sumado a la cautela que debe mantenerse en relación con la disminución de riesgo de contagio y prevención, también debe estar en la lectura y manejo de las cifras, sobre todo por parte de las autoridades (Gobierno Nacional, Ministerio, Alcaldías). De acuerdo con Gómez, deben ser responsables y reconocer matices, como por ejemplo que un avance de vacunación en el 80 % de la población (en cuanto a dosis en general) es bueno, pero “son los esquemas completos (junto a las demás medidas) los que de verdad nos acercan a la inmunidad de rebaño y fase de endemicidad”.

Todavía hay que tener paciencia y cuidarse. El covid es un problema de todos, que debe superarse entre todos