La Luna fue compañía

Al fenómeno que hizo ver a la Luna muy grande, muy redonda y muy brillante el martes pasado se le llama Luna rosa en Estados Unidos. Esto viene, explica Álvaro Cano, matemático y divulgador de astronomía, de los antiguos norteamericanos, que la nombraron así por la primavera, época en la que las flores flox se dejan ver con su característico color rosado.

No es que se pintara de rosa, en realidad. Lo que sí pasó es que el satélite estuvo en su posición más cercana al planeta este año y por eso parece más grande, si bien el ojo, añade el matemático, no alcanza “a discernir ese pequeño aumento”. Otro hecho real es que quizá la vio más brillante: las superlunas pueden brillar un 15 % más. Para conservar el recuerdo de este fenómeno, EL COLOMBIANO invitó a su audiencia en Twitter e Instagram a darle un título a la escena. Elegimos los cinco mejores. Si se la perdió, no se inquiete. Aquí, tres fotos que nos compartieron los lectores. ¿Con cuál se queda?.