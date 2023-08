¿Por qué la velocidad a la hora de comer es tan importante como lo que se come?

¿Cuántas veces desayuna sin ningún tipo de distracción? Que solo esté usted y el plato de comida; pocas veces, ¿cierto?. Siempre estamos mirando la pantalla del celular, sentados en el escritorio trabajando, mirando la televisión o parados frente a la mesa de la cocina o incluso, caminando. Hacemos de todo, mientras la cuchara entra a la boca, masticamos y vamos tragando.

Y es que el ritmo de la vida diaria que llevamos la mayoría no nos permite parar por un segundo a siquiera cuestionarnos, ¿qué es lo que tengo en mi plato? ¿qué me estoy comiendo?

Aunque esto no quiere decir que no toda la gente olvida prestar atención a lo que come a diario, bien sea por cuestiones de peso, salud o llevan un tipo de dieta que obedece a un estilo de vida o postura política, como ser vegano o vegetariano, la velocidad con la que ingieren sus alimentos puede ser igual o mayor a la de quienes comen si mirar siquiera el plato.

La doctora Sarah Berry, experta en nutrición, especialmente en el área de la salud cardio-metabólica, explicó para la BBC, que comer rápido o despacio “cambio no solo la velocidad a la que la comida entra en tu estómago, sino también a la que entra en tu tracto gastrointestinal”.