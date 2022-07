Si es mujer, en uno de esos días en los que odia la menstruación, tal vez haya querido que le quiten el útero. Y tal vez, alguien le haya respondido que extirparlo, así como los ovarios, sería como adelantarse en el tiempo, envejecer prematuramente. Y hay mucho de razón en ello, también en que no es una cirugía que deba hacerse porque sí ni como método anticonceptivo.

Su extirpación —igual que ocurre con la de útero (ver Radiografía)— no puede ser pedida por las pacientes, por ejemplo, porque desean dejar de menstruar. Este procedimiento se lleva a cabo únicamente en casos como endometriosis, cáncer, lesiones o quistes, cuando la cirugía acarrea un beneficio mayor al riesgo.

Cuando a una paciente se le extraen los ovarios ya no tiene cómo producir hormonas, de manera que automáticamente presenta síntomas asociados a la menopausia, por ejemplo sofocos, insomnio, pérdida de la líbido, etc. Para estos casos, sin embargo, existe la posibilidad de formular terapia de reemplazo hormonal. “Esto se hace de manera muy consciente y selectiva”, continúa Serna, “evaluando otros tipos de medicamentos o, si la paciente es asintomática y está por encima de los 40 años, no enviarle ningún tipo de tratamiento”.

El reemplazo hormonal debe hacerse siempre bajo la asesoría de un experto, pues puede aumentar el riesgo trombótico e incluso favorecer el cáncer de mama.

¿Y la ligadura de trompas?

Ni la extirpación de los ovarios ni la extirpación del útero son considerados métodos anticonceptivos. La intervención quirúrgica que cumple esta función en las mujeres es la ligadura de las trompas de falopio, aquellas que conectan a los ovarios con el útero y a través de las cuales viaja el óvulo para ser fecundado.