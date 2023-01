“Debo decirles que no hubo mala fe. Pido disculpas a la familia, si se llegó a sentir ofendida, y a todos los que se han disgustado. Jamás fue mi interés herir, yo no me ando con cálculos ”, relató el comunicador en su cuenta de Instagram.

“Esa no fue ninguna crudeza, más bien fue el no saber qué decir y qué preguntar. No quería que esa parte saliera porque yo no sabía cómo reaccionar. La historia también me produjo dolor”, explicó Alvira.

La noticia del fallecimiento de Paula Durán se confirmó en la tarde de este 24 de enero. La mujer de 27 años había sido diagnosticada con cáncer en el estómago y cerebro en medio del embarazo de su tercer hijo. A partir de ahí, su esposo emprendió una lucha para que su familia pudiera visitarla en Estados Unidos, país donde estaban radicados.