Feliz cumpleaños, ¿y cómo apago la velita online?

Nicolás Cadavid Betancur, director de Extensión de la Universidad CES y psicólogo clínico, detalla que es la primera vez que el mundo enfrenta algo así y no hay un manual de instrucciones para sobrellevarlo. “Un cumpleaños es, para la mayoría, un ritual importante. Entonces el buen humor, el cariño, la generosidad y el compartir de otra forma harán que lo podamos llevar de la mejor manera”. Aquí varias ideas para que sea un aniversario inolvidable

Para Daniel Escobar, el 26 de marzo fue un cumpleaños diferente. Está lejos de sus amigos y su familia: además de que vive en el municipio de El Retiro, oriente antioqueño, está la cuarentena obligatoria. Aún así pudo festejar, pasarla bien y sentirse acompañado. “Mi esposa se encargó de hacerlo muy divertido con un almuerzo tipo picnic y rica comida. La gran sorpresa fue a las 9:00 p.m. cuando me entrega mi celular con todos mis amigos conectados y vecinos cantando desde sus ventanas el cumpleaños”. Detalles que hicieron que la pasara muy bien y se sintiera acompañado. Como él, a muchos les ha tocado cumplir años en esta situación inusual: sin salir de casa.

Hágase notar con aquellos que festejan

Como ahora no se pueden hacer visitas y abrazar a quien cumpla años, “lo ideal es que usted haga presencia con un mensaje, una llamada, hay muchas maneras. Incluso se pueden idear, entre amigos, el que haga llegar el mensaje de cumpleaños más original. Saldrán ideas muy divertidas, gente haciendo letreros, dibujos y hasta más”, indica el psicólogo.

Encuentros virtuales son recomendados

Como emocionalmente este hecho puede tener impacto en la persona que cumple años -precisa el psicólogo Cadavid-, pueden aparecer la angustia y la frustración por no poder celebrar como quería en un momento atípico. La recomendación es no manejarlo desde la imposición sino intentar empatizar. “Se puede seguir celebrando y estar con la familia y los amigos usando la tecnología y hacer grupos que se encuentren virtualmente, hay bastantes plataformas que se prestan para ello (como Zoom, Meet, Google Hangout)”.

Es un día de fiesta, no lo descuide

Si convive con alguien que cumple años puede poner elementos decorativos en la casa porque no es un día común y corriente, es un aniversario, una celebración. “Lo que los ojos y los oídos van a vivenciar es el festejo de otra manera”, anota el psicólogo.

Detalles a domicilio, una buena opción

Gestos de ese tipo fueron los que recibió María Herrera en su día, el pasado 3 de abril. “Me llegaron a mi casa dos postres, una torta con regalo, otra torta, el almuerzo y la comida. El domicilio se volvió el cómplice perfecto para un cumpleaños feliz. Es lindo que los que te quieren, puedan llegar a ti de esa manera”. Dichas opciones se han incrementado en estos días. Gisela Restrepo, de Mi Dulcinea Repostería, cuenta cómo ha tenido alta demanda de tortas pequeñas (de 6 porciones) para celebrar en casa, “el 80 % de lo que estamos produciendo son tortas especiales para todo tipo de celebración (cumpleaños y aniversarios) y lo mismo le ha pasado a Agustín Romero de Los porteños, “el 75 % de los pedidos diarios es para regalarle medialunas a un cumpleañero”.

Todo es cuestión de buena actitud

Tomarlo con humor es una forma de disfrutar el día. Así le pasó a Óscar Monsalve, el conocido “Risa Loca”, que cumplió años el pasado 26 de marzo. “Estuve trabajando y no pude estar con mis papás ni con mis hijos por las circunstancias, prácticamente tocó aplazarlo para el otro año, yo me quedo en la misma edad. Me ahorré un año, además como todos los eventos importantes se aplazaron, los Olímpicos, la Copa América y la Eurocopa, así mismo se aplazó mi cumpleaños”. Igual, el humorista recibió muchos mensajes y se sintió bien acompañado.