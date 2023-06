El hijastro de uno de los millonarios que murió en el sumergible fue duramente criticado por ir a concierto

Para twitter minutos después, junto a una foto suya entrando al concierto de la banda estadounidense, con un polémico mensaje. “Puede ser desagradable estar aquí, pero mi familia querría que estuviera en el show de Blink-182, ya que es mi banda favorita y la música me ayuda en los momentos difíciles”, escribió en la red social.

Pero el joven millonario no guardó silencio ante esa fuerte crítica, por lo que le explicó, a través de un video, cuáles fueron las razones por las que decidió asistir al concierto, pese a que pudiera ser una acción que resultara sumamente controvertida.

“Voy a un espectáculo de Blink-182 porque tengo una entrada. No era como si me estuviera divirtiendo mucho. No era como si estuviera celebrando un buen rato. Estaba escuchando mis canciones favoritas de todos los tiempos, asintiendo con la cabeza y tratando de colgar el teléfono durante unas dos horas y volver al drama”, se le escucha decir en las imágenes.

También dijo que “el submarino está atascado en el maldito Titanic. No hay nada que pueda hacer por la situación en absoluto, esa es la verdad”, y aprovechó para revelar ante sus seguidores que aunque le hubiera gustado acercarse a la zona en donde se estaba adelantando el proceso de rescate, no podía hacerlo porque estaba enfrentando algunos problemas legales.

Finalmente, recogieron algunos medios internacionales, que después de contestarle a Cardi B, tomó la decisión de borrar su cuenta de Twitter.