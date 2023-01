Sin embargo, lo cierto es que los padres de un bebé prematuro, más allá de comentarios negativos, necesitan enfocarse en lo positivo y en la esperanza de que junto con sus pequeños van a superar esta etapa de vulnerabilidad. No es un secreto que estos bebés presentan mayores riesgos, pero es cierto que, con los cuidados médicos y familiares adecuados, tienen posibilidades de salir adelante y, es en esto en lo que se debería enfocar la energía de los padres, en este momento de vida complejo y de incertidumbre.

Dicen esto porque es una condición que tiene mayores riesgos de presentar complicaciones en su salud, pues aún no están físicamente listos para dejar el vientre.

Promover actividades que fomenten el contacto piel con piel: El método canguro aporta al bebé prematuro un mejor desarrollo, ya que le ayuda a regular su temperatura corporal y a recibir estímulos suaves, lo que es beneficioso para él. Adicionalmente, esta práctica ha demostrado favorecer la construcción del vínculo madre e hijo y contribuir con el desarrollo global del bebé.

Publicidad

Conocer historias de bebés prematuros que crecen sanos: Es necesario mantener una mentalidad positiva y tener una red de apoyo. Hay campañas en salud que acompañan a estas familias, incluso, hay un cuento que se llama “Mamá, llegué para quedarme”, es una historia ilustrada basada en historias reales. El cuento es gratuito y se puede descargar haciendo clic aquí.

En el cuento se ven reflejadas historias como la de Carolina Soto quien es mamá de dos niños prematuros y se centra en lo positivo: “al principio uno cree que por lo vulnerables son niños que se van a quedar atrás, pero hoy veo a mis hijos e identifico su valentía, fuerza e inteligencia. Con respecto a mi hija, que es la mayor y está estudiando, recibo felicitaciones por parte de sus profesores; en sus palabras ‘nunca habían visto una niña tan perceptiva’. Eso me llena de orgullo”.

Hablar sobre la salud del bebé en positivo. El lenguaje de las personas que rodean al núcleo de un bebé prematuro, si se enfoca en lo negativo, puede potenciar el miedo de los padres. Por eso, resulta fundamental prestar especial atención a las palabras, evitar mencionar que no será posible que estos bebés crezcan y tengan un desarrollo normal, o decir que no se deberían hacer ilusiones con estos pequeños. Ya muchos han demostrado su valentía y han dejado claro que ser prematuros no es un limitante.