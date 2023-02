“Estoy tratando de no emocionarme. Gracias a Dios por cuidarme; a mi tía que ya no está conmigo; a mis padres por quererme y animarme; a mi bello marido y a mis tres hijos. Por supuesto, también a la comunidad queer por apoyarme tanto”, expresó entre lágrimas Queen B después de hacer historia.

La artista ya era la mujer más nominada de la historia -en 88 ocasiones- y hasta antes de la gala contaba con 28 premios que avalaban su exitoso camino en la industria musical como estrella de pop. Además de romper el récord que tenía el director de orquesta húngaro Georg Solti, Beyoncé también superó a figuras icónicas como el legendario productor Quincy Jones, con quien compartía el segundo lugar de la selecta lista. Los cuatro títulos ganadores fueron: mejor canción de música electrónica y dance por “Break My Soul”; mejor interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”; mejor canción de R&B por “Cuff It” y mejor álbum dance electrónico por “Renaissance”.

Otra de las ganadoras fue Rosalía quien obtuvo el Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock por “Motomami”, por el que competía con “Tinta y Tiempo” de Jorge Drexler; “1940 Carmen”, Mon Laferte; “Alegoría”, de Gaby Moreno; y con “Los Años Salvajes”, obra de Fito Páez. Además, Rubén Blades que consiguió con “Pasieros” el premio al mejor disco de pop latino y Marc Anthony, que coronó a “Pa’lla Voy” como mejor álbum latino tropical, se sumaron a la cuota latina de reconocimientos de esa noche.

“Baraye”, la canción que explica las protestas de Irán y que se hizo primero viral en redes sociales, y que después se erigió como el himno de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, ganó un Grammy a la mejor canción por el cambio social en la actual edición.

La cantante Bonnie Raitt se llevó este domingo el Grammy a la mejor canción del año por el tema “Just Like That” y fue la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, la encargada de entregar este premio en el que Raitt se impuso a los temas de Adele, Taylor Swift, Lizzo, Beyoncé, Harry Styles, Steve Lacy, Gayle, DJ Khaled y Kendrick Lamar.

La película “Encanto” ganó tres Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, en la de mejor banda sonora para medios visuales y en la de mejor canción compuesta para medios visuales. El filme ambientado en el folclore colombiano barrió a todos sus oponentes:

En la primera categoría, la cinta logró imponerse a las bandas sonoras de “Elvis”, “West Side Story”, “Stranger Things” y “Top Gun: Maverick”. En la segunda, “Encanto” hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino (”The Batman”), Hans Zimmer (”No Time to Die”), Jonny Greenwood (”The Power of the Dog”) y Nicholas Britell (”Succession: Season 3”). En la tercera, Miranda, compositor de “We Don’t Talk About Bruno”, que integra el repertorio de la laureada producción, fue quien se alzó con el gramófono dorado en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.

Por último, cabe resaltar que la actriz estadounidense Viola Davis ganó este domingo un Grammy en la categoría a mejor álbum hablado y gracias a dicho reconocimiento se ha convertido en un miembro más del selecto grupo de los “EGOT”, artistas que han conseguido un Emmy, un Óscar, un Grammy y un Tony. Esta era la primera vez que la actriz era nominada a un premio de la Academia de la Grabación y salió triunfadora gracias a su narración en el audiolibro “Finding me”.