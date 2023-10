A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instragram, la Junta Directiva del Concurso Nacional de Belleza y su presidente, Raimundo Ángulo Pizarro, confirmaron que este año no se celebrará el certamen.

Aunque desde hace meses se había venido especulando sobre el tema, aduciendo que es por falta de patrocinadores, el comunicado oficial señaló que el concurso no se acaba, y que no es que este año no habrá concurso, sino que se aplazará hasta el próximo año, pues el concurso cumplirá 90 años.