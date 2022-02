Lo ideal, dicen los expertos, y sobre todo en Colombia, es que no sea un vientre alquilado ni obtenido con recursos económicos, sino una persona familiar o amiga que se haya ofrecido. Está reglamentado que los óvulos no sean de la mujer que prestará su útero. Estos gametos deberán ser de la madre intencionada o de un tercer donante anónimo. Los costos dependerán de si es un útero alquilado o prestado, los del tratamiento reproductivo como tal (de la fecundación in vitro), de la transferencia embrionaria, el control prenatal, los cuidados del embarazo y del parto y de la asesoría jurídica, además del acompañamiento psicológico para todas las partes.

Las mujeres que alquilan su vientre, por su parte, deben ser mujeres sanas, jóvenes (menores de 35), que no tengan patologías sistémicas conocidas que impliquen un riesgo para ella o el bebé y que, preferiblemente, ya sean madres o hayan tenido embarazos. Según el ginecólogo y especialista en fertilidad del centro de fertilidad de El Tesoro, Germán Raigoza, se prefiere que haya tenido hijos porque ya sabrá qué situación o procesos va a atravesar y es probable que no se apegue tanto al bebé porque ya tendrá los suyos propios.

Los casos más aceptados y permitidos en países son aquellos que responden a una necesidad. Mujeres que no pueden llevar ellas mismas a su embrión por varias razones, como que no tienen útero, lo tienen pequeño o deformado, o porque nacieron sin él o se lo extrajeron, y quienes tienen alguna patología física y sistémica que genera riesgo alto de muerte en el embarazo como cardiopatías, problemas renales o hipertensión pulmonar.

¿Es una práctica regulada?

En Colombia no hay leyes claras que avalen o prohíban esta práctica. La doctora Posada explica que, de acuerdo con la sentencia T968 de 2009 de la Corte Constitucional, se evidencia la necesidad de una regulación, pero se solicita el cumplimiento de requisitos y condiciones para la ejecución: que la mujer o madre intencional tenga problemas fisiológicos para concebir, que los gametos no sean aportados por la mujer gestante que facilita su vientre, que la mujer gestante no tenga móvil o fin lucrativo sino el de ayudar a otras personas y que la mujer gestante cumpla con requisitos como mayoría de edad, haber tenido hijos, tener buena salud psicofísica; que la mujer gestante se obligue a someterse a exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, al igual que acompañamiento psicológico; que una vez implantado el gameto no pueda retractarse de la entrega del menor; que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia; que la muerte de los padres antes del nacimiento del hijo no deje desprotegido al menor; y que solo podría interrumpirse el embarazo por recomendación médica.

Todo embarazo tiene riesgos

Independientemente de la forma de concebir, si es natural, in vitro, si es vientre propio o subrogado, los embarazos conllevan un riesgo para el bebé o embrión y para la mamá o persona gestante. Se trata de procesos con impacto metabólico y físico.

Una persona embarazada, por ejemplo, deberá producir un litro extra de sangre, lo que requerirá un esfuerzo mayor del corazón para moverla y podría causar problemas como hipertensión, traducida en preeclampsia, y otros riesgos mortales. La mujer deberá producir nutrientes adicionales que, de descuadrarse, ocasionarían diabetes gestacional. Son comunes también hemorragias, una de las principales causas de muerte materna en los países en desarrollo; y otras como fallas hepáticas y demás.

En el caso de los bebés, hay riesgo de pérdida que ocurre en el 15 % de los casos, partos prematuros que pueden tener complicaciones asociadas como consecuencias neurológicas, retrasos mentales, inmadurez intestinal o muerte; malformaciones congénitas, entre otros. El riesgo siempre será mayor cuando la mujer es demasiado joven o cuando ha superado los 35 años.