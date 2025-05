Por esto los deportes no son arte, según la diseñadora Cas Holman

Al escuchar a la diseñadora Cas Holman hablar del juego sin estructura se me vino a la mente la respuesta de Jorge Luis Borges sobre la naturaleza artística del fútbol. Con su delicioso veneno, el autor de Historia Universal de la Infamia dijo que algo cuyo disfrute está condicionado por un resultado no puede ser arte. Algo así es el juego sin estructura, en el que cada individuo descubre sus propias pautas y llega a sus propias metas. Al despojarse de la competencia, el juego se aleja del deporte y roza el arte.

A los 28 años, durante mi posgrado en diseño, trabajé en una escultura con la cual quería que la gente jugara e interactuase. Un día, observé a las personas que jugaban con ella. Vi una madre e hija jugando juntas, y hubo un momento en que la madre me dijo: “No tenía ni idea que esa historia que mi niña me contó cuando jugábamos juntas, nunca llegué a pensar que eso podría ocurrir en su imaginación. Y en ese momento aprendí mucho de mi hija”. Me conmovió que ellas se vieron la una a la otra gracias a una escultura que yo hice. Así descubrí el poder del juego. Descubrí que podía diseñar algo que facilitara eso. En ese momento supe que me iba a dedicar a eso”.

Durante la mayor parte de mi infancia el juego fue mi modo de estar en el mundo. Juego de diferentes maneras, incluso de formas que la gente podría llamar o no llamar juego. No tenía que reflexionar al respecto porque estaba inmersa en ello.

“No puedo decir que estaba consciente en la infancia de haberlo descubierto. Siempre he sido una jugadora muy activa. Siempre he tenido una vida de juego muy enriquecedora porque tenía mucho tiempo para jugar. Y he estado en contacto con muchos modos de juego. Los más activos, los más callados.

“La sociedad tiene gran parte que ver con eso. Nuestro sistema educativo no conduce al juego. De hecho, nos enseñan a no jugar, nos dicen que nos sentemos quietecitos, que memoricemos, que nos comportemos de una manera que parezca ser civilizada y aceptable. Nos enseñan a ser adultos.

En la escuela aprendemos a ser adultos, y cuando llegamos a ser adultos nos dicen que no podemos jugar. Una gran diferencia entre un niño y un adulto es que ya no jugamos. Cuando vemos que un adulto es muy juguetón, le decimos: ‘Deja de comportarte como un niño, deja de ser infantil’. En otras palabras le decimos: ‘Deja de jugar’. Algunas veces solo por protección no queremos que nuestros amigos o nuestros niños se vean tontos y tratamos de protegerlos, y lo que hacemos es que estamos cercenando su juego”.

Johan Huizinga habló del homo ludens. Consideró al juego una experiencia vital del ser humano. ¿Cómo traduce ese impulso humano al diseño de espacios y artefactos de juego?

“Creo que es complejo. Yo diseño objetos y espacios. Pero mi trabajo está en promover el juego sin estructura. A mí me encanta diseñar cosas, me fascina que los objetos sean hermosos. Pero preferiría que los niños y las niñas jugaran con palitos, con lodo, que salieran a la calle y construyeran ellos mismos el juego.

Pienso que entre más se le permita a los niños y niñas encontrar cosas para jugar y se les permita que ellos mismos inventen el juego, más valor sacarán del juego. Más empoderados estarán para moldear el mundo en el cual están creciendo”.

Hablemos de la idea del juego sin estructura...

“En muchos idiomas no existe una palabra que diferencie el juego de los deportes. Creo que hay una gran diferencia. En los deportes hay reglar, resultados definidos. Se juega para ganar. Y en ese tipo de juegos tienen ventajas ciertos tipos corporales, ciertos tipos cerebrales.

Hay que pensar que gran parte de los juegos estructurados y los deportes no le dan espacio a los diferentes tipos cerebrales. Entonces, los artistas, las personas que piensan diferente, los creativos, no encuentra un lugar en esos juegos.

Pero cuando tenemos un juego libre, sin instrucciones, no existe una manera definida de hacerlo. Todos llegan con lo que ellos tienen incorporado, con sus propias habilidades mentales o corporales y pueden hacer parte del juego y hacer con él lo que necesiten o lo que tienen... lo que yo llamo su propia magia.

Al hacerlo en paralelo sigues tu propio camino. Y no es raro que al ver otro resultado digas: ‘Ay, yo lo hice diferente, yo no pensé como lo hiciste tú’. Lees la mente del otro de una manera que no podrías si intentaras hacerlo de manera específica definida por otra persona.

También cuando no hay respuestas correctas o incorrectas, le damos espacio al descubrimiento. Y no le decimos a la gente: ‘No, eso no está bien. No, eso no logra la meta’. Así que hay más oportunidad de ser juguetones porque no hay fracaso. No puedes fracasar en algo donde no hay respuestas correctas”.

Eso acerca el juego al arte...