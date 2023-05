En video: mujer lanzó el trasteo de su esposo por la ventana y hasta la Policía llegó

Del mismo modo, las reacciones y los comentarios de los vecinos no se hicieron esperar. De hecho, el autor de uno de los videos que se viralizó afirmó que el violento accionar de la mujer involucrada se dio por una supuesta infidelidad. “Esa señora está muy despechada. Cierto que es el amor y todo, pero tampoco”, dijo uno de los vecinos.

Los internautas que reportaron lo sucedido en un conjunto del noroccidente de la capital le decían a la mujer en medio del hecho que no tirara las pertenencias y que, en vez de hacerlo, se los regalara. “Señora, relájese, puede seguir adelante, señora. Señora, no, el televisor, no, señora, yo se lo recibo, no lo bote. Yo lo recibo, no sé aloque, señora”.

A pesar de que el hecho se viralizó y más de uno lo describió como una “locura”, por otro lado, hubo personas que estaban preocupados por los actos violentos de la mujer y su salud mental frente a dicha situación, por lo que afirmaron que deberían interponer acciones legales en su contra.

“Que la demanden por daños en propiedad privada. Son consecuencias de no tener una inteligencia emocional estable”, dijeron los internautas.

Entre los videos publicados, también se pudo observar que la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos; en un primer momento se dispusieron a dialogar con la señora que había lanzado las pertenencias de su esposo. Desde varios ángulos, los internautas filmaron cuando la señora tuvo que salir del edificio para hablar con los agentes de Policía.