Tres países estarían a punto de eliminar el VPH cancerígeno, ¿cómo?

El virus del papiloma humano está en todas partes. Hay más de 200 tipos y ahora se sabe que es altamente probable que esté en todas las personas que hayan iniciado vida sexual. Sin embargo solo 14 tipos del virus se ha relacionado con el cáncer de cuello uterino.

Antivacunas argumentan que no hay correlación entre ellos y no obstante la evidencia científica el virus como causante de cáncer es abrumadora. En enero de este año se publicó un estudio en el Journal of the Royal Society of Medicine que ha suscitado dudas sobre la capacidad de la vacuna contra el VPH para prevenir los cambios celulares anormales que pueden convertirse en cáncer de cuello uterino. También cientos de estudios han encontrado que la vacuna reduce el riesgo de las lesiones cervicales precancerosas que se le atribuyen al virus.

Estas investigaciones han servido de evidencia considerada en políticas públicas de países que buscan minimizar los casos de cáncer relacionados con este virus. Inglaterra es uno de ellos.

En sus más recientes estadísticas de Public Health England (PHE), publicadas el 22 de enero, informan que ha habido un dramático colapso de las infecciones de VPH16/18 en las mujeres jóvenes sexualmente activas que viven en este país europeo. Estos dos tipos son los causantes del 70 por ciento de los cánceres de cuello uterino y las lesiones precancerosas del cuello uterino.

Los resultados, dicen, se debe a la introducción de un programa de vacunación masiva en las instituciones educativas.

En un grupo de muestra de 584 mujeres de entre 16 y 18 años, no se detectaron infecciones de VPH16/18 en 2018. En comparación, alrededor del 15 por ciento de las mujeres jóvenes se infectaron con estos tipos de VPH en 2008, año en que se introdujo el programa de vacunación.

Aunque el tamaño de la muestra es relativamente pequeño, menos de 600 personas, el informe sugiere que las cifras destacan una disminución mucho más amplia del virus en Inglaterra.

“Esto es una prueba clara del éxito de nuestro programa de inmunización, que sigue logrando una alta cobertura”, dijo la Dra. Vanessa Saliba, epidemióloga consultora de PHE, en un comunicado de prensa. Por su parte, Nicola Blackwood, el Ministro de Salud de este país agregó: “Nuestros programas de vacunación, líderes en el mundo, son vitales para proteger a los niños pequeños y prevenir la propagación de una serie de terribles enfermedades. Es increíble pensar que esta vacuna nos ayuda a erradicar el cáncer de cuello uterino para siempre”.

Las cifras de Inglaterra son alentadoras. Así mismo los programas de vacunación contra el VPH de Escocia ha visto una tendencia positiva similar según un artículo publicado en la revista British Medical Journal. Y Australia está en camino de convertirse en el primer país en erradicar el cáncer de cuello de útero en las próximas dos décadas de acuerdo a la Sociedad Internacional de Virus del Papiloma.