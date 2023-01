Agregó que, a pesar de que no estaban de acuerdo con el matrimonio, al final terminaron aceptando porque vieron que su padre estaba feliz con ella y para ellos eso era lo más importante.

Harry también dijo que no había tenido comunicación con Camila durante varios años, y que ni él ni su hermano la veía como una madrastra malvada, solo que ella se había acostumbrado a la institución (familia real) y la manera de vida que impone ser parte de ella.

“Si te hacen creer, como miembro de la familia, que estar en la portada, tener titulares positivos, historias positivas escritas sobre ti, mejorará tu reputación o aumentará las posibilidades de que el público británico te acepte como monarca”.

La publicación de la biografía del príncipe Harry, denominada, que tiene como título Spare (En la sombra), ha despertado en interés de las muchas personas, e incluso en su primer día de ventas se convirtió en el libro de no ficción más comprado de la historia en su primer día en el mercado con más de 40.000 ejemplares vendidos.