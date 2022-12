Está tranquilo tecleando en su puesto, trabajando en un informe que debe entregar en la noche. Tiene tiempo, está concentrado, seguro, su mente está clara. No hay nada que pueda dañar su tarde. Sin embargo, a su lado hay un compañero que está estresado. Levanta la voz y se queja. No tiene tiempo, dice. Usted lo mira y se da cuenta de que hace movimientos nerviosos, suda. Inmediatamente su cuerpo responde igual y ahora también está intranquilo y estresado. No va alcanzar, piensa. ¿Por qué sucede esto?

Desde hace unos años en la década de los 90, el neurólogo italiano Giacomo Rizzolatti descubrió un grupo de neuronas en el cerebro a las que llamó neuronas espejo. Para comprenderlas mejor, las estudió en grupos de animales y se dio cuenta de que ellas se activaban cuando un animal contemplaba a otros ejecutando ciertas actividades así él no las estuviese haciendo.

Al principio pensaron que era un proceso sencillo de imitación, pero luego, con estudios enfocados en ellas, publicados en revistas científicas como Science, la comunidad científica supo que este sistema espejo es mucho más trascendental que la imitación y que con ellas se pueden hacer propias las emociones y acciones de los demás. Eso fue una revelación para los profesionales de la salud y los biólogos que estudian la evolución de los seres vivos.

Para saber más: La culpa no es del huevo: los secretos del colesterol alto

Publicidad

“Las neuronas espejo lo que hacen es que de alguna manera leen el contenido que la otra persona tiene y movilizan en uno las mismas emociones. De ahí surge el sentimiento de empatía, ponerse en el lugar de los demás”, explica María Piedad Gil Botero, psicóloga especialista en terapia cognitiva.

Con este descubrimiento notaron que de cierta manera las emociones son “contagiosas” y una persona que está feliz puede hacer que otra, por observación, sienta lo mismo. Igual sucede con otras emociones como la tristeza, la ira, el estrés y la angustia. Esto lo refuerza David Vásquez, biólogo y divulgador del Parque Explora, al decir que en muchos animales con sistemas nerviosos complejos como los primates y los humanos se ha encontrado que el estado emocional de un individuo puede detonar un estado similar en otro. “Es lo que se conoce como contagio emocional. Se cree que en los animales sociales es un mecanismo que aumenta la probabilidad de sobrevivencia del grupo. El contagio emocional amplifica con facilidad una señal de peligro”.