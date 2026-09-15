El Carácter del Éxito: 300 estudiantes conversan sobre vocación y periodismo

Por Sofía Montes*

El martes 8 de septiembre, cerca de 300 estudiantes de los grados noveno a doce del colegio The Columbus School participaron en la tercera edición de El Carácter del Éxito, un programa estudiantil que invita a líderes de Medellín a conversar sobre cómo su carácter los ha llevado al éxito. La invitada de esta edición fue la periodista Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO.

El programa nació en mayo de este año, cuando la estudiante de grado 12 Sofía Montes notó que en el colegio faltaba una reflexión aplicada sobre el carácter y la vocación: cómo elegir una profesión y cómo el éxito puede entenderse de maneras muy distintas. Desde entonces se realiza como un encuentro mensual, con un equipo estudiantil —Lucía Gaitán en la redacción, María Luisa Mora en prensa y Rebeca Guerra en logística—, y, por su acogida, se prepara para llegar a otras instituciones.

Buena parte de la conversación giró en torno a la vocación. Sierra contó que su interés por el periodismo nació temprano: como en su casa no había periódico, iba a leerlo donde una vecina. De esa curiosidad, dijo, salió el motor de su carrera. “Me gustaba aprender y cambiar”, resumió, para insistir en no tener miedo de buscar nuevos caminos en lugar de quedarse durante décadas en el mismo puesto.

La ética ocupó un lugar central. Ante los estudiantes, defendió escuchar todas las voces antes de publicar: “Es muy importante oír todos los puntos de vista, incluso del asesino, el criminal o el corrupto”. Y marcó una distancia con las redes sociales: “La diferencia entre el periodismo y las redes sociales es que el periodismo distingue entre la verdad y la mentira”. De ahí, agregó, que la principal responsabilidad de un periodista sea verificar la información y sostenerla en hechos, no en impresiones.

El encuentro cerró con una idea que resume el propósito del programa: entender el éxito más allá del dinero. “Ser exitoso es poder hacer lo que a uno le gusta”, dijo, y añadió que, para ella, tiene que ver con vivir tranquila y con servir al país.

Al final de la jornada, varios estudiantes comentaron que la charla les cambió la mirada sobre qué estudiar; algunos, incluso, se fueron pensando en el periodismo.

*Estudiante de The Colombus School.