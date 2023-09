En la creencia popular se dice que cuando las personas toman licor, ven a los demás más bonitos. Incluso, en Estados Unidos existe el término “gafas de cerveza”, para describir este supuesto fenómeno y que fue acuñado por estudiantes universitarios de la década de los 80. La ciencia se encargó de escudriñar en este imaginario y se encontró con que esto no era así.

Un equipo de científicos decidió estudiar el comportamiento de amigos varones a la hora de calificar el atractivo de hombres y mujeres, mientras estaban embriagados.

La investigación se publicó en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, en el que un total de 36 hombres entre 21 y 28 años que consumían licor, participaron de un experimento de dos sesiones, convocados por el Laboratorio de Investigación sobre el Alcohol y el Tabaquismo (Asrl, por sus siglas en inglés).