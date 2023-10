Ed Sheeran compartió una anécdota interesante en el podcast Needs a Friend, conducido por el comediante Conan O’Brien, al narrar un inesperado encuentro con el legendario rapero Snoop Dogg en Australia. El episodio incluyó un encuentro con el cannabis que dejó al cantautor británico temporalmente sin visión.

Sheeran recuerda cómo Snoop Dogg saludó con humor a su suegra post-concierto, generando risas entre los presentadores del podcast. A medida que disfrutaban de vino, el músico británico intuyó que la noche podría conducir a compartir un cigarrillo con Snoop, conocido por su amor por la marihuana.

Tras una amena charla, Snoop le ofreció cannabis. “Al principio estaba bien. Luego, continué fumando, y más, hasta que sentí que no podía ver nada”, relata Ed.

Aunque Sheeran confiesa no ser un consumidor habitual, no se sintió decepcionado por la experiencia. “Habría sido decepcionante si Snoop no hubiera estado fumando”, comentó. Russell Crowe, amigo del cantante británico, también estuvo presente en el encuentro.

Snoop Dogg, siempre fiel a su estilo, compartió fotografías del momento en su perfil de Instagram. En las imágenes, se observa a los tres artistas, una jarra con hierbas verdes y diversos cigarrillos consumidos.

Además, Snoop obsequió a Sheeran y Crowe una cadena con el emblema de su línea de joyería ‘Death Row Records’, gesto que ya ha hecho con celebridades como Jamie Foxx y Cruz Beckham.