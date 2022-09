¿Y entonces, el papel en la basura o en el inodoro?

Ambas acciones tienen repercusiones en el medio ambiente, principalmente en las aguas de los ríos que es donde terminan todos los residuos.

Publicidad

“Si pensamos en tirar el papel higiénico a la papelera o al inodoro, yo creo que ambas formas son una mala opción en términos ambientales. Sí considero que el material podría depositarse de una forma más ecológica y útil para la comunidad. Revisemos nuestra manera de andar por la Tierra, tenemos la obligación de buscar otras alternativas”, agregó Lía Alviar.

La docente Alviar y su familia prefieren disponer de la papelera para arrojar el papel higiénico, aunque lo hace “con resignación”, porque las basuras de los rellenos sanitarios también finalmente contaminan las aguas, solo que de ríos más alejados del Valle de Aburrá. La problemática se aleja de la ciudad.

¿Y por qué en la papelera causa daños ambientales? Los residuos llegan primero a los rellenos sanitarios y allá se entierran en lagunas de oxidación para hacer un proceso de descomposición anaeróbico y finalmente llega a los ríos.

Para saber más: Lo que se puede hacer para asegurar el futuro de la Tierra

EPM explicó que arrojar el papel al sanitario es válido solo para los territorios que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que hay municipios del área metropolitana como Copacabana, Girardota y Barbosa, que todavía no cuentan con estas y no pueden depositar el papel higiénico porque no hay manera de que se degrade y no contamine el agua.

Pero más allá del papel higiénico, la entidad de EPM sí hace énfasis en que NO se puede arrojar a los sanitarios residuos como pañitos húmedos, preservativos, toallas higiénicas, tampones, seda dental, colillas de cigarrillos, medicamentos, aceites, pinturas y disolventes.

Estos elementos deben ir en las papeleras y en ningún caso pueden depositarse en los inodoros y en los lavaplatos de los hogares.

“Ese material se puede ir a las tuberías de alcantarillado y puede generar obstrucciones”, agregó Hemel Adolfo Serna.